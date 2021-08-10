В Украину идет горячий антициклон: какие области снова накроет адской жарой

В среду, 11 августа, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Умеренно жарко будет только на западе, в остальных регионах ожидается жара.

"Среда в Украине будет преимущественно солнечной и теплой. До жары – на Востоке и Юге. Свежее – в Карпатах. 11 августа в большинстве областей Украины ожидается +27 +32 градуса, в западных областях +23 +28 градусов. На Востоке, Юге +28 +34 градуса. Горячий антициклон вытеснит осадки из Украины, разве что на Прикарпатье, в Крыму, Запорожье и в восточной части возможны отдельные кратковременные дожди с грозами", - рассказала синоптик.

Карта погоды

Погода в Киеве

В столице Наталка Диденко прогнозирует сухую и солнечную погоду, температура воздуха будет умеренно высокой.

"В Киеве в среду сухо, солнечно и умеренно жарко, +28 +30 градусов", - отметила Диденко.

По картам синоптиков видно, что к концу недели в Киеве погода будет комфортная – сухая и не сильно жаркая. На выходных возможно повышение температуры, а в воскресенье возможна гроза. На следующей неделе в столице ожидаются дожди и грозы.

Карта погоды в Киеве