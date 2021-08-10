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В Україну йде гарячий антициклон: які області знову накриє пекельною спекою

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчим часом буде суха, сонячна, і в більшості областей – спекотна. Високі температури повернуться майже в усі регіони країни, трохи прохолодніше буде тільки в західних областях.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

У середу, 11 серпня, в Україні переважатиме суха і сонячна погода. Помірно спекотно буде тільки на заході, в інших регіонах очікується спека.

"Середа в Україні буде переважно сонячною і теплою. До спеки - на Сході та Півдні. Свіжіше - в Карпатах. 11 серпня в більшості областей України очікується + 27 +32 градуси, в західних областях +23 + 28 градусів. На Сході, Півдні +28 + 34 градуси. Гарячий антициклон витіснить опади з України, хіба що на Прикарпатті, в Криму, Запоріжжі та в східній частині можливі окремі короткочасні дощі з грозами", - розповіла синоптик.

Карта погоди

Погода в Києві

У столиці Наталка Діденко прогнозує суху і сонячну погоду, температура повітря буде помірно високою.

"У Києві в середу сухо, сонячно і помірно гаряче, +28 +30 градусів", - зазначила Діденко.

За картками синоптиків видно, що до кінця тижня в Києві погода буде комфортна – суха і не сильно спекотна. На вихідних можливе підвищення температури, а в неділю можлива гроза. Наступного тижня у столиці очікуються дощі та грози.

Карта погоди в Києві

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про похолодання в Україні.

А також розповідали про те, як зміниться погода в Україні в найближчий тиждень.

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