В Україну йде гарячий антициклон: які області знову накриє пекельною спекою

У середу, 11 серпня, в Україні переважатиме суха і сонячна погода. Помірно спекотно буде тільки на заході, в інших регіонах очікується спека.

"Середа в Україні буде переважно сонячною і теплою. До спеки - на Сході та Півдні. Свіжіше - в Карпатах. 11 серпня в більшості областей України очікується + 27 +32 градуси, в західних областях +23 + 28 градусів. На Сході, Півдні +28 + 34 градуси. Гарячий антициклон витіснить опади з України, хіба що на Прикарпатті, в Криму, Запоріжжі та в східній частині можливі окремі короткочасні дощі з грозами", - розповіла синоптик.

Карта погоди

Погода в Києві

У столиці Наталка Діденко прогнозує суху і сонячну погоду, температура повітря буде помірно високою.

"У Києві в середу сухо, сонячно і помірно гаряче, +28 +30 градусів", - зазначила Діденко.

За картками синоптиків видно, що до кінця тижня в Києві погода буде комфортна – суха і не сильно спекотна. На вихідних можливе підвищення температури, а в неділю можлива гроза. Наступного тижня у столиці очікуються дощі та грози.

Карта погоди в Києві