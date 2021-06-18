В Украину идет аномальная жара: как выжить в условиях города

По данным медиков, ежегодно сотни людей умирают от причин, которые вызваны жарой. Экстремальная жара – это температуры, которые колеблются на 10 и более градусов выше средней высокой температуры в разных регионах и держатся на протяжении нескольких недель.

Как уберечься во время сильной жары

В жаркие дни нужно оставаться в помещениях с кондиционером. Если дома его нет – зайдите в общественные помещения с кондиционером. Даже несколько часов в охлажденном помещении помогут телу адаптироваться к жаре на улице.

Нужно ограничить физическую активность на свежем воздухе днем.

Проконсультируйтесь с семейным врачом по поводу физических нагрузок в жаркую погоду.

С 11:00 до 16:00 не находитесь на улице.

Выбирайте свободную одежду с длинными рукавами, надевайте солнцезащитные очки с защитой от UVA и UVB лучей и панамы.

Защищайте кожу с помощью специальных средств с защитой от солнца. Наносить кремы нужно за 30 минут до прогулки.

Лучший способ охладиться – принять прохладный душ или ванну.

Поддерживайте водный баланс, это важно независимо от вашей активности. Пить нужно много, небольшими порциями и не ждать чувства жажды.

Употребление горячих и тяжелых блюд создает дополнительную тепловую нагрузку для тела человека.

Рекомендуется ограничить употребление напитков, которые содержат кофеин, алкоголь или большое количество сахара. Это приводит к большой потере жидкости.

Употребление слишком холодных напитков может привести к спазмам желудка.

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