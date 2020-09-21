В Украину идет "бабье лето": сколько оно продлится

В Украину идет потепление (коллаж РБК-Украина)

С 22 сентября в Украину зайдет потепление

В Украину идет потепление и комфортные осенние градусы. С 22 сентября во всей стране будет сухо и тепло. Температура воздуха достигнет летних +27 градусов. О приближении "бабьего лета" сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"22-го сентября повсеместно в Украине ожидается сухая ясная погода - антициклон. Ночью можно любоваться звездами и молодым месяцем, а днем ​​еще подбирать на нос веснушки. Ветер завтра будет преимущественно южных направлений, разве на Востоке еще побудет северо-западным", - написала синоптик.

По словам эксперта, в Украине по ночам и в утреннее время будут туманы - типичный признак осени. Всю неделю на территории нашей страны будет преобладать прекрасная, теплая погода с температурой больше 20 градусов.

"Температура воздуха ожидается комфортной, в течение дня + 22 + 27 градусов. А в течение недели достигнет + 25 + 29 градусов, а на юге и до +30 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве 22 сентября будет солнечная погода, столбики термометров днем покажут +25 градусов, дождей не прогнозируют.

Ближайшие дожди ожидаются в западных областях в воскресенье, 27 сентября.

"Ближайшие дожди: в воскресенье предусматриваются на Западе Украины, в понедельник к осадкам присоединится Юг, а уже в среду, 30 сентября, дожди пройдут на значительной части территории Украины", - рассказала Диденко.

Как мы ранее писали, синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.