В Україну іде "бабине літо": скільки воно триватиме

В Україну іде потепління (колаж РБК-Україна)

З 22 вересня в Україну прийде потепління

В Україну йде потепління і комфортні осінні градуси. З 22 вересня у всій країні буде сухо і тепло. Температура повітря досягне літніх +27 градусів. Про наближення "бабиного літа" повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

"22-го вересня повсюдно в Україні очікується суха ясна погода - антициклон. Вночі можна милуватися зірками і місяцем, а вдень ще підбирати на ніс веснянок. Вітер завтра буде переважно південних напрямків, хіба на Сході ще побуде північно-західним", - написала синоптик.

За словами експерта, в Україні вночі та в ранковий час будуть тумани - типова ознака осені. Весь тиждень на території нашої країни переважатиме прекрасна, тепла погода з температурою більше 20 градусів.

"Температура повітря очікується комфортною, протягом дня + 22 + 27 градусів. А протягом тижня досягне + 25 + 29 градусів, а на півдні до +30 градусів", - зазначила Діденко.

У Києві 22 вересня буде сонячна погода, стовпчики термометрів вдень покажуть +25 градусів, дощів не прогнозують.

Найближчі дощі очікуються в західних областях в неділю, 27 вересня.

"Найближчі дощі: в неділю передбачаються на Заході України, у понеділок приєднається до опадів Південь, а вже в середу, 30 вересня, дощі пройдуть на значній частині території України", - розповіла Діденко.

Як ми раніше писали, синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.