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Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление

Украина, Воскресенье 20 сентября 2020 11:52
Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Украине синоптики предупредили о резком снижении температуры воздуха. Однако, через несколько дней постепенно вернется тепло.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“Внимание! Предупреждение о резком снижении температуры воздуха в Украине... По данным Укргидрометцентра, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 сентября постепенное повышение температуры”, - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине на воскресенье, 20 сентября, будет солнечной во всех областях, а столбики термометров днем покажут от +18 до +25 градусов тепла.

Также РБК-Украина сообщало, что резкое снижение температуры в стране обусловлено арктическим воздухом.

Кроме того, в Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Бета". Он может усилиться и стать ураганом в ближайшие дни.

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