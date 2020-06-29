Ливни, шквалы и град: в какие области Украины придет непогода

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 30 июня

Погода в Украине 30 июня, в последний день месяца, будет разной. На территорию нашей страны придет атмосферный фронт, который идет с западной части Европы. В западных частях Украины ожидаются дожди, грозы, шквалы и даже град. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

По словам эксперта, днем 30 июня осадки передут в Черниговскую, Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую области.

"Ближайшей ночью грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы и локальный град пройдут - внимание! - в западных областях Украины. Днем 30-го июня фронт сдвинется восточнее и дожди с грозами и сопутствующими усиленными явлениями - ливни, шквалы и град - ожидаются уже вдоль полосы: Черниговщина, Киевщина, Винницкая область, Черкасская, Кировоградская и ОдесскаЯ область", - предупредила синоптик.

Также осадки возможны в Луганской области, Крыму и Приазовье.

В Харьковской области, в Днепре с районами, на Николаевской, Херсонской, большинстве районов Донецкой области и Запорожье существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха 30-го июня в течение дня поднимется в Украине до +26 + 32 градусов. В западной части Украины будет свежее, там ожидается до +27 градусов.

В столице 30 июня ожидается дождь с грозой.

"В Киеве во вторник в дневные часы предполагается дождь с грозой, в отдельных районах может сильно нестись, при грозе - рвануть ветер и даже стукнуть градом", - предупредила Диденко.

Как мы ранее писали, синоптики обновили прогноз на июль.

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Автор: Людмила Жукова