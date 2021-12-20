ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украину движутся сильные морозы, но продлятся они недолго: свежий прогноз синоптиков

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 06:30
В Украину движутся сильные морозы, но продлятся они недолго: свежий прогноз синоптиков Фото: Погода в Украине принесет сильные морозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет на этой неделе сильные морозы. Местами температура снизится до -15 градусов и ниже. Но продлится такое похолодание недолго. Ближе к новогодним праздникам, температура снова повысится.

Что будет с погодой в течение следующих нескольких дней - читайте ниже в материале Styler.

Пик морозов на єтой неделе придется на среду, 22 декабря, но к выходным холода отступят.

"По предварительным оценкам, в период 26-27 декабря новый Атлантический циклон с запада вызовет ослабление морозов на 3-5 градусов", - рассказывает синоптик гидрометцентра Виталий Постригань.

В Украинском гидрометцентре на картах показали, что нас ждет в следующую пятидневку.

Сегодня 20 декабря температура будет около нуля, по всей территории страны облачно, снег, мокрый снег, дождь.

21 декабря также небольшой снег, но существенное похолодание. Самые сильные морозы на севере - до -13 градусов.

В среду, 22 декабря морозы усилятся. Ночью на востоке и севере до -18 градусов, а днем до -13. Немного повыше градусы на остальных территориях.

23 декабря снова холодно, но с запада зайдет атмосферный фронт с осадками, температура немного повысится.

24 декабря морозы смягчатся, но ночью все еще будет холодно.

В Украину движутся сильные морозы, но продлятся они недолго: свежий прогноз синоптиковВ Украину движутся сильные морозы, но продлятся они недолго: свежий прогноз синоптиковВ Украину движутся сильные морозы, но продлятся они недолго: свежий прогноз синоптиковВ Украину движутся сильные морозы, но продлятся они недолго: свежий прогноз синоптиковВ Украину движутся сильные морозы, но продлятся они недолго: свежий прогноз синоптиков

Скрин: Погода в Украине 20-24 декабря (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что Землю накроет сильная магнитная буря, которая продлится целых два дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода
LITE
Это правильно: участник "Холостячки 2" честно признался, есть ли сценарий на шоу
Это правильно: участник "Холостячки 2" честно признался, есть ли сценарий на шоу