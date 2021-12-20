В Украину движутся сильные морозы, но продлятся они недолго: свежий прогноз синоптиков

Погода в Украине принесет на этой неделе сильные морозы. Местами температура снизится до -15 градусов и ниже. Но продлится такое похолодание недолго. Ближе к новогодним праздникам, температура снова повысится.

Что будет с погодой в течение следующих нескольких дней - читайте ниже в материале Styler .

Пик морозов на єтой неделе придется на среду, 22 декабря, но к выходным холода отступят.

"По предварительным оценкам, в период 26-27 декабря новый Атлантический циклон с запада вызовет ослабление морозов на 3-5 градусов", - рассказывает синоптик гидрометцентра Виталий Постригань.

В Украинском гидрометцентре на картах показали, что нас ждет в следующую пятидневку.

Сегодня 20 декабря температура будет около нуля, по всей территории страны облачно, снег, мокрый снег, дождь.

21 декабря также небольшой снег, но существенное похолодание. Самые сильные морозы на севере - до -13 градусов.

В среду, 22 декабря морозы усилятся. Ночью на востоке и севере до -18 градусов, а днем до -13. Немного повыше градусы на остальных территориях.

23 декабря снова холодно, но с запада зайдет атмосферный фронт с осадками, температура немного повысится.

24 декабря морозы смягчатся, но ночью все еще будет холодно.

Скрин: Погода в Украине 20-24 декабря (meteo.gov.ua)