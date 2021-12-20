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В Україну сунуть сильні морози, але триватимуть вони недовго: свіжий прогноз синоптиків

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Понеділок 20 грудня 2021 06:30
В Україну сунуть сильні морози, але триватимуть вони недовго: свіжий прогноз синоптиків Фото: Погода в Україні принесе сильні морози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе цього тижня сильні морози. Місцями температура знизиться до -15 градусів і нижче. Але триватиме таке похолодання недовго. Ближче до новорічних свят, температура знову підвищиться.

Що буде з погодою протягом наступних кількох днів - читайте нижче в матеріалі Styler.

Пік морозів на цьому тижні припаде на середу, 22 грудня, але до вихідних холоди відступлять.

"За попередніми оцінками, в період 26-27 грудня новий Атлантичний циклон із заходу викличе ослаблення морозів на 3-5 градусів", - розповідає синоптик Гідрометцентру Віталій Постригань.

В Українському гідрометцентрі на картах показали, що нас чекає в наступну п'ятиденку.

Сьогодні 20 грудня температура буде близько нуля, по всій території країни хмарно, сніг, мокрий сніг, дощ.

21 грудня також невеликий сніг, проте істотне похолодання. Найсильніші морози на півночі - до -13 градусів.

У середу, 22 грудня морози посиляться. Вночі на сході та півночі до -18 градусів, а вдень до -13. Трохи вище градуси на інших територіях.

23 грудня знову холодно, але із заходу зайде атмосферний фронт з опадами, температура трохи підвищиться.

24 грудня морози пом'якшаться, але вночі все ще буде холодно.

В Україну сунуть сильні морози, але триватимуть вони недовго: свіжий прогноз синоптиківВ Україну сунуть сильні морози, але триватимуть вони недовго: свіжий прогноз синоптиківВ Україну сунуть сильні морози, але триватимуть вони недовго: свіжий прогноз синоптиківВ Україну сунуть сильні морози, але триватимуть вони недовго: свіжий прогноз синоптиківВ Україну сунуть сильні морози, але триватимуть вони недовго: свіжий прогноз синоптиків

Скрін: Погода в Україні 20-24 грудня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що Землю накриє сильна магнітна буря, яка триватиме цілих два дні.

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