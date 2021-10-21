В Украину движется лютый холод с "минусами": как долго будет непогодить

Пиком похолодания станут 24-25 октября, когда днем будет +5+9, а ночью до -4 мороза. Но к концу следующей недели, 29-30 октября температура снова повысится, местами до +15+16 днем и +7+8 ночью. Правда, вместе с потеплением могут прийти и дожди.

Смотрите ниже на картах Gismeteo, что будет с погодой в Киеве, Львове, Харькове, Одессе до конца октября.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Какая погода будет сегодня?

А вот четверг, 21 октября, по данным синоптиков, будет самым теплым в ближайшей перспективе. Пятница также порадует теплом, но с запада начнет заходить поток прохладного воздуха. Более существенно температура снизится в субботу, 23 октября. Но настоящий лютый октябрьский холод нас ждет 24-25-го числа.

Сегодня же по стране +13+19, следующая ночь также будет комфортной, с +5+12 градусами. Синоптик Наталка Диденко говорит, что на западе местами вероятны даже +20+22 градуса.

Диденко также предупредила о сильном юго-западном ветре сегодня. А в Укргидрометцентре сделали заявление об опасности из-за штормовых порывов.

"21 октября ночью в западной части, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с (I уровень опасности, желтый)", - подтвердили в гидрометцентре.

Смотрите ниже прогноз погоды на пять дней на картах Укргидрометцентра.

Скрин: Погода в Украине, прогноз с 21 по 25 октября (meteo.gov.ua)