В Україну суне лютий холод з "мінусами": як довго буде негодити

Піком похолодання стануть 24-25 жовтня, коли вдень буде +5+9, а вночі до -4 морозу. Але до кінця наступного тижня, 29-30 жовтня температура знову підвищиться, місцями до +15+16 вдень і +7+8 вночі. Правда, разом з потеплінням можуть прийти і дощі.

Дивіться нижче на картах Gismeteo, що буде з погодою в Києві, Львові, Харкові, Одесі до кінця жовтня.

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Яка погода буде сьогодні?

А ось четвер, 21 жовтня, за даними синоптиків, буде найтеплішим у найближчій перспективі. П'ятниця також порадує теплом, але з заходу почне заходити потік прохолодного повітря. Більш істотно температура знизиться в суботу, 23 жовтня. Але справжній лютий жовтневий холод нас чекає 24-25-го числа.

Сьогодні ж по країні +13+19, наступна ніч також буде комфортною, з +5+12 градусами. Синоптик Наталка Діденко каже, що на заході місцями вірогідні навіть +20+22 градуси.

Діденко також попередила про сильний південно-західний вітер сьогодні. А в Укргідрометцентрі зробили заяву про небезпеку через штормові пориви.

"21 жовтня вночі в західній частині, вдень у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - підтвердили в гідрометцентрі.

Дивіться нижче прогноз погоди на п'ять днів на картах Укргідрометцентру.

Скрін: Погода в Україні, прогноз з 21 по 25 жовтня (meteo.gov.ua)