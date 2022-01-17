UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украину движется снежный шторм: объявлен "оранжевый" уровень опасности

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет сильный снег, мокрый снег с дождем. Во многих областях ожидаются штормовые порывы ветра, местами до 30 метров в секунду (108 километров в час).

Такой неутешительный прогноз дают синоптики на понедельник 17 января. Подробнее - в материале Styler ниже.

17 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 17-22 м/с (И уровень опасности, желтый), во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый), - предупредили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, сильный снег ожидается на севере, западе и в центре страны. На Закарпатье - снегопад, а во Львовской области - мокрый снег с дождем. На востоке и юго-востоке осадки не будут сильными, а юг преимущественно удержится от дождя и снега.

Температура в понедельник будет около нуля, а в южных областях +2... +6 градусов выше нуля.

Скрин: Погода в Украине 17 января (meteo.gov.ua)

Отметим, что 15 января в Украине бушевал сильный ветер. С флагштоков срывало стяги, падали деревья, было обесточено около 1,5 тысячи населенных пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеШтормовое предупреждение