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В Украине резко изменится погода: синоптики обновили карты

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Понедельник 24 мая 2021 13:05
В Украине резко изменится погода: синоптики обновили карты Фото: Погода в Украине изменится 25 мая (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине изменится во вторник, 25 мая. Дождей станет значительно меньше, температура повысится, однако месяцами возможны грозы, а также сильный южный ветер.

Об этом рассказали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

"Синоптический вторник отодвинет дождевой циклон из Украины. Однако он, циклон, своими атмосферными фронтами еще зацепится за восточные области, а также дожди местами пройдут завтра и в западных областях", - сообщила синоптик и добавила, что на остальной территории будет господствовать антициклон с солнечной и теплой погодой.

Завтра в течение дня ожидаются комфортные +20+25 градусов.

Синоптик также предупредила, что в западных областях завтра может быть сильным южный ветер.

В Киеве вторник обещает прекрасную солнечную погоду с температурой +22 градуса.

Относительно прогноза на неделю, то Наталка Диденко уточнила, что Украиной будут перекатываться периодические дожди с грозами, будет тепло (+20+25 градусов с небольшими колебаниями). А вот восток и юго-восток ждут жаркие +25+30 градусов.

В Украинском гидрометцентре поделились картами погоды на вторник, 25 мая.

В Украине резко изменится погода: синоптики обновили карты

Скрин: Погода в Украине 25 мая (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, как уберечь свое имущество и жизнь во время сильной грозы.

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