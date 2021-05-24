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В Україну суне серйозне похолодання: названа дата

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Понеділок 24 травня 2021 20:35
В Україну суне серйозне похолодання: названа дата Фото: Погода в Україні принесе сильне похолодання (УНІАН)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе серйозне похолодання, а також багато опадів. Синоптики прогнозують, що кінець травня - початок червня буде з температурою +12+14 градусів. Що буде з погодою в країні в найближчі десять днів - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це повідомили синоптики ресурсу Gismeteo і Метеопрог.

Згідно з даними Gismeteo, залишок травня буде з дощами, місцями - грозами. Найбільше опадів - на заході та півночі країни.

Після підвищення температури з вівторка до +18+25 градусів, нас чекає спад у четвер - п'ятницю 27-28 числа. Вже 30 травня - 2 червня синоптики прогнозують, що на градусниках буде від +12+13 на півночі і заході. а також до +17 на сході і півдні.

Дивіться нижче прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова та Одеси на десять днів.

В Україну суне серйозне похолодання: названа датаВ Україну суне серйозне похолодання: названа датаВ Україну суне серйозне похолодання: названа датаВ Україну суне серйозне похолодання: названа дата

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Ресурс Meteoprog опублікував прогноз погоди для Києва на два тижні, в якому говориться, що температура в столиці буде триматися на значеннях +18+25 майже до кінця травня, а в останній день весни нас чекає різке зниження до +13 градусів.

В Україну суне серйозне похолодання: названа дата

Скрін: Погода в Києві, прогноз на два тижні (meteoprog.ua)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко та Український гідрометцентр повідомили, що в країні погода зміниться вже у вівторок, 25 травня. Кількість дощів зменшиться, а температура підвищиться.

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