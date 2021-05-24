В Україну суне серйозне похолодання: названа дата

Погода в Україні принесе серйозне похолодання, а також багато опадів. Синоптики прогнозують, що кінець травня - початок червня буде з температурою +12+14 градусів. Що буде з погодою в країні в найближчі десять днів - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це повідомили синоптики ресурсу Gismeteo і Метеопрог .

Згідно з даними Gismeteo, залишок травня буде з дощами, місцями - грозами. Найбільше опадів - на заході та півночі країни.

Після підвищення температури з вівторка до +18+25 градусів, нас чекає спад у четвер - п'ятницю 27-28 числа. Вже 30 травня - 2 червня синоптики прогнозують, що на градусниках буде від +12+13 на півночі і заході. а також до +17 на сході і півдні.

Дивіться нижче прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова та Одеси на десять днів.

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Ресурс Meteoprog опублікував прогноз погоди для Києва на два тижні, в якому говориться, що температура в столиці буде триматися на значеннях +18+25 майже до кінця травня, а в останній день весни нас чекає різке зниження до +13 градусів.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на два тижні (meteoprog.ua)