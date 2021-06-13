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В Украину движется похолодание с жуткими грозами: где непогода наделает беды

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Воскресенье 13 июня 2021 20:30
В Украину движется похолодание с жуткими грозами: где непогода наделает беды Фото: Погода в Украине и Киеве принесет похолодание (УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине серьезно испортится в понедельник, 14 июня. Синоптики прогнозируют похолодание на Западе, грозы по всей стране, местами - с сильными дождями.

Об этом нам рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

В западных областях завтра станет существенно прохладнее - от +16 до +19 градусов. А вот на востоке наоборот - почти жара - от +24 до +27. В остальных областях столбики термометров покажут +20+25 градусов.

Грозы возможны по всей стране, а кое-где - со шквалами и даже градом.

"14 июня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - предупреждают синоптики.

А вот в Черновицкой и Винницкой областях вероятны сильные дожди.

В Украину движется похолодание с жуткими грозами: где непогода наделает беды

Скрин: Погода в Украине 14 июня (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, в Киеве в понедельник-вторник большая вероятность гроз и дождей при температуре +25 градусов. При этом вся следующая неделя буде теплой, а к выходным станет жарче - до +28-ми.

В Украину движется похолодание с жуткими грозами: где непогода наделает беды

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее про грозы и похолодание также предупредила и синоптик Наталка Диденко.

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