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В Україну суне похолодання з моторошними грозами: де негода наробить біди

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Неділя 13 червня 2021 20:30
В Україну суне похолодання з моторошними грозами: де негода наробить біди Фото: Погода в Україні та Києві принесе похолодання (УНІАН)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні серйозно зіпсується в понеділок, 14 червня. Синоптики прогнозують похолодання на Заході, грози по всій країні, місцями - з сильними дощами.

Про це нам розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

У західних областях завтра стане істотно прохолодніше - від +16 до +19 градусів. А ось на сході навпаки - майже спека - від +24 до +27. В інших областях стовпчики термометрів покажуть +20+25 градусів.

Грози можливі по всій країні, а подекуди - зі шквалами і навіть градом.

"14 червня в південних і центральних областях грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (і рівень небезпеки - жовтий)", - попереджають синоптики.

А от у Чернівецькій та Вінницькій областях вірогідні сильні дощі.

В Україну суне похолодання з моторошними грозами: де негода наробить біди

Скрін: Погода в Україні 14 червня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, у Києві в понеділок-вівторок велика ймовірність гроз і дощів при температурі +25 градусів. При цьому весь наступний тиждень буде теплим, а до вихідних стане спекотніше - до +28-ми.

В Україну суне похолодання з моторошними грозами: де негода наробить біди

Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше про грози і похолодання також попередила і синоптик Наталка Діденко.

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