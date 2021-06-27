В Украину движется похолодание и мощные бури: синоптики обновили прогноз погоды

Погода в Украине принесет в понедельник, 28 июня, грозы град и сильные шквалы. Буревая стихия разыграется в нескольких областях, в то же время на большей части страны температура воздуха снизится еще больше.

Что будет с погодой в начале недели, а также прогноз для Киева на десять дней - читайте ниже в нашем материале.

"28 июня в Украине, кроме западных и большинства южных областей, грозы, в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении синоптиков Украинского гидрометцентра.

Температура завтра будет +23+27, а на востоке, юге и Закарпатье +27+30 градусов.

Дожди с грозами ожидаются на Левобережье, а также в Житомирской и Винницкой областях. Сильнее атмосферный фронт ударит по Сумской и Черниговской областях.

Скрин:Погода в Украине 28 июня (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве на следующей неделе

Согласно данным Gismeteo, в столице первая половина недели будет теплой, но не сильно жаркой, но 1 июля ожидается скачок до +32 градусов. Затем температура снизится. Кроме того первая половина июля будет с сильными дождями.

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)