ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину движется похолодание и мощные бури: синоптики обновили прогноз погоды

Новина українською →
Воскресенье 27 июня 2021 20:00
В Украину движется похолодание и мощные бури: синоптики обновили прогноз погоды Фото: Погода в Украине принесет грозы и похолодание (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет в понедельник, 28 июня, грозы град и сильные шквалы. Буревая стихия разыграется в нескольких областях, в то же время на большей части страны температура воздуха снизится еще больше.

Что будет с погодой в начале недели, а также прогноз для Киева на десять дней - читайте ниже в нашем материале.

"28 июня в Украине, кроме западных и большинства южных областей, грозы, в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении синоптиков Украинского гидрометцентра.

Температура завтра будет +23+27, а на востоке, юге и Закарпатье +27+30 градусов.

Дожди с грозами ожидаются на Левобережье, а также в Житомирской и Винницкой областях. Сильнее атмосферный фронт ударит по Сумской и Черниговской областях.

В Украину движется похолодание и мощные бури: синоптики обновили прогноз погоды

Скрин:Погода в Украине 28 июня (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве на следующей неделе

Согласно данным Gismeteo, в столице первая половина недели будет теплой, но не сильно жаркой, но 1 июля ожидается скачок до +32 градусов. Затем температура снизится. Кроме того первая половина июля будет с сильными дождями.

В Украину движется похолодание и мощные бури: синоптики обновили прогноз погоды

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)

Отметим, что синоптики прогнозируют в июле такие опасные явления, как бури и аномальная жара.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Праздник 27 июня: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела
Праздник 27 июня: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела