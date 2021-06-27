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В Україну суне похолодання і потужні бурі: синоптики оновили прогноз погоди

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Неділя 27 червня 2021 20:00
В Україну суне похолодання і потужні бурі: синоптики оновили прогноз погоди Фото: Погода в Україні принесе грози і похолодання (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе в понеділок, 28 червня, грози град і сильні шквали. Бурева стихія розіграється в декількох областях, в той же час на більшій частині країни температура повітря знизиться ще більше.

Що буде з погодою на початку тижня, а також прогноз для Києва на десять днів - читайте нижче в нашому матеріалі.

"28 червня в Україні, крім західних і більшості південних областей, грози, у східній частині в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в попередженні синоптиків Українського гідрометцентру.

Температура завтра буде +23+27, а на Сході, Півдні та Закарпатті +27+30 градусів.

Дощі з грозами очікуються на Лівобережжі, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Сильніше атмосферний фронт вдарить по Сумській та Чернігівській областях.

В Україну суне похолодання і потужні бурі: синоптики оновили прогноз погоди

Скрін: Погода в Україні 28 червня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві наступного тижня

Згідно з даними Gismeteo, у столиці перша половина тижня буде теплою, але не сильно спекотною, але 1 липня очікується стрибок до +32 градусів. Потім температура знизиться. Крім того перша половина липня буде з сильними дощами.

В Україну суне похолодання і потужні бурі: синоптики оновили прогноз погоди

Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)

Зазначимо, що синоптики прогнозують у липні такі небезпечні явища, як бурі і аномальна спека.

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