Синоптики рассказали, ждать ли дневных морозов и снега в ноябре: прогноз на месяц

Погода в Украине в ноябре будет неустойчивой, с колебаниями температуры и осадками. Во второй половине месяца вероятно похолодание и даже снег, а к концу месяца возможны дневные морозы.

Что будет с погодой в последний месяц осени - читайте ниже в материале Styler.

Когда может быть снег и дневные морозы (прогноз на месяц)

Согласно данным ресурса Meteo.ua для Киева, существенное похолодание и снег возможны уже во второй половине ноября, 16-го числа. А минусовая температура днем ожидается в последние дни месяца, 28-29 ноября.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на месяц (meteo.ua)

Ресурс World Weather дает более "мягкий" прогноз на ноябрь. Согласно ему, в ноябре дневных минусов мы не дождемся, а первый снег вероятен только в последние дни месяца.

Скрин: Прогноз погоды на ноябрь (world-weather)

В Украинском гидрометцентре в прогнозе на месяц говорят, что рекордов в этом месяце нам ждать вряд ли придется.

"Средняя месячная температура предполагается 1-7 тепла, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что в пределах нормы", - сообщили синоптики.

Первая рабочая неделя ноября подарит нам температурные качели

Синоптики прогнозируют на 1 ноября теплый, преимущественно ясный день без осадков с температурой +11+16 градусов.

2 ноября резко похолодает - до +7+11 на севере и западе, на остальной территории не так сильно, но здесь ожидаются дожди, местами сильные.

В среду, 3-го числа температура снова повысится, осадков станет меньше.

А 4-5 ноября потеплеет еще сильнее, кое-где до +19 градусов. Но на западе возможна облачность и дожди.

Смотрите ниже карты Украинского гидрометцентра на пять дней.

Скрин: Погода в Украине с 1 по 5 ноября (meteo.gov.ua)

Что о ноябрьской погоде говорят климатологи

По словам заведующей отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой, в ноябре будет неустойчивая погода.

Большую часть месяца нас ждут перепады, но эти процессы еще нельзя называть зимними.

"Ноябрь будет демонстрировать нам такую же температурную неустойчивость: температуры в средине ноября будут доходить до 14-15 градусов тепла", = отметила климатолог и добавила, что зимнее похолодание придет уже к концу месяца.