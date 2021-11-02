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В Україну суне перший сніг: названа дата

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Вівторок 02 листопада 2021 20:30
В Україну суне перший сніг: названа дата Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе перший сніг
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні вже в першій половині листопада принесе істотне похолодання і перший сніг. Синоптики в оновленому прогнозі розповіли, коли це може статися.

Що буде з погодою в країні в найближчі десять днів - читайте нижче в матеріалі Styler.

Так, за прогнозом синоптиків Gismeteo, перший сніг ми побачимо вже на початку наступного тижня, 9-11 листопада. Температура знизиться до + 2... -1 вдень, і місцями до -5 вночі.

Поки ж нас чекає помірно тепла (+10+16 градусів), але дощова погода, часом і місцями з проясненнями.

Докладний прогноз на завтра-післязавтра

Синоптик Наталка Діденко прогнозує на середу, 3 листопада. При цьому опади зрушаться на Лівобережжі.

"Вітер завтра очікується поривчастим, бережіть горло і голову. Температура повітря максимально передбачається +9+13 градусів, на півдні +12+16", - прогнозує вона.

Дивіться детальний прогноз на завтра від Українського гідрометцентру.

В Україну суне перший сніг: названа дата

Скрін: Погода в Україні 3 листопада (meteo.gov.ua)

У четвер 4 листопада, за даними Діденко, потеплішає, а дощі поїдуть у короткострокове відрядження. В Українському гідрометцентрі дощі в четвер прогнозують лише на крайньому заході.

5 листопада опади можливі на півночі та заході. А 6-7 числа дощів стане менше, але температура значно знизиться.

Дивіться нижче, що буде з погодою в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та Одесі в першу половину листопада.

В Україну суне перший сніг: названа датаВ Україну суне перший сніг: названа датаВ Україну суне перший сніг: названа датаВ Україну суне перший сніг: названа датаВ Україну суне перший сніг: названа дата

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Зазначимо, що раніше синоптики прогнозували, що снігові опади очікуються в країні не раніше, ніж у другій половині листопада.

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