В Україну суне перший сніг: названа дата

Погода в Україні вже в першій половині листопада принесе істотне похолодання і перший сніг. Синоптики в оновленому прогнозі розповіли, коли це може статися.

Що буде з погодою в країні в найближчі десять днів - читайте нижче в матеріалі Styler.

Так, за прогнозом синоптиків Gismeteo, перший сніг ми побачимо вже на початку наступного тижня, 9-11 листопада. Температура знизиться до + 2... -1 вдень, і місцями до -5 вночі.

Поки ж нас чекає помірно тепла (+10+16 градусів), але дощова погода, часом і місцями з проясненнями.

Докладний прогноз на завтра-післязавтра

Синоптик Наталка Діденко прогнозує на середу, 3 листопада. При цьому опади зрушаться на Лівобережжі.

"Вітер завтра очікується поривчастим, бережіть горло і голову. Температура повітря максимально передбачається +9+13 градусів, на півдні +12+16", - прогнозує вона.

Дивіться детальний прогноз на завтра від Українського гідрометцентру.

Скрін: Погода в Україні 3 листопада (meteo.gov.ua)

У четвер 4 листопада, за даними Діденко, потеплішає, а дощі поїдуть у короткострокове відрядження. В Українському гідрометцентрі дощі в четвер прогнозують лише на крайньому заході.

5 листопада опади можливі на півночі та заході. А 6-7 числа дощів стане менше, але температура значно знизиться.

Дивіться нижче, що буде з погодою в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та Одесі в першу половину листопада.

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)