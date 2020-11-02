В Украину движется мощный холод: синоптики назвали дату

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине скоро сильно поменяется

Погода в Украине принесет мощное похолодание уже на следующей неделе. А в ближайшей перспективе нас ждут дожди и туманы. Осадки вероятны во вторник, 3 ноября, в западных областях, на Востоке, в юго-восточных областях, затронут также и центральные области.

Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook. Она также предупредила про туманы, которые снижают видимость на дорогах.

На остальной территории, кроме названых выше областей, без существенных осадков.

"Не забываем и чтим туманы, особенно водители!" - предупредила синоптик

Температура воздуха завтра в течение дня в Украине +8+13 градусов, а на Юге +10+15 градусов.

В Киеве вторник, 3 ноября будет без дождя, температура достаточно комфортная - около +10 градусов.

"Неделя преимущественно будет сухой в Украине, дожди - только завтра и в четверг, 5-го ноября. Ближайшее ощутимое похолодание - аж на следующей неделе, ближе к 13-14 ноября.

Синоптики Gismeteo показали карты погоды на две недели в Киеве. Они также прогнозируют, что на следующей неделе вероятно сильное похолодание вплоть до морозов.

Погода в Киеве (скрин: gismeteo.ua)

Ранее синоптики предупредили также, что в Украине ожидается аномальная погода в ноябре.

Также метеорологи рассказали, какой будет зима в Киеве. Эксперты считают, что погода в холодном сезоне 2020-2021 может быть непредсказуемой.