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В Україну суне потужний холод: синоптики назвали дату

Понеділок 02 листопада 2020 13:47
В Україну суне потужний холод: синоптики назвали дату
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро сильно зміниться

Погода в Україні принесе потужне похолодання вже наступного тижня. А в найближчій перспективі нас чекають дощі і тумани. Опади ймовірні у вівторок, 3 листопада, в західних областях, на Сході, в південно-східних областях, торкнуться також і центральних областей.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook. Вона також попередила про тумани, які знижують видимість на дорогах.

На решті території, крім названих вище областей, без істотних опадів.

"Не забуваємо і шануємо тумани, особливо водії!" - попередила синоптик

Температура повітря завтра протягом дня в Україні +8+13 градусів, а на Півдні +10+15 градусів.

У Києві вівторок, 3 листопада буде без дощу, досить комфортна температура - близько +10 градусів.

"Тиждень переважно буде сухим в Україні, дощі - тільки завтра і в четвер, 5-го листопада. Найближче відчутніше похолодання - аж наступного тижня, ближче до 13-14 листопада.

Синоптики Gismeteo показали карти погоди на два тижні в Києві. Вони також прогнозують, що наступного тижня ймовірно сильне похолодання аж до морозів.

В Україну суне потужний холод: синоптики назвали дату

Погода у Києві (скрін: gismeteo.ua)

Раніше синоптики попередили, що в Україні очікується аномальна погода в листопаді.

Також метеорологи розповіли, якою буде зима в Києві. Експерти вважають, що погода в холодному сезоні 2020-2021 може бути непередбачуваною.

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