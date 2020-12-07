В Украину движется морозный шторм: где будет самая лютая непогода

Погода в Украине принесет сильный мороз и штормовой ветер во вторник, 8 декабря, а местами ожидаются осадки. Синоптик Наталка Диденко рассказала, в каких областях будет самая мерзкая погода.

Так, по данным синоптика в Facebook, завтра будет больше облачности, которая затронет юго-западные и западные области. Причем днем осадки могут достичь даже Винницкой и Киевской областей.

Ветер во вторник задует с восточного и юго-восточного направления и будет сильным до штормовых порывов.

Нынешней ночью ожидаются морозы -5... -11 градусов, на Востоке -7... -14 градусов, в западных областях 0... -5 мороза, в южной части -2... -8 градусов мороза, на юге Одесской области около нуля.

Днем 8 декабря температура -1... -5 градусов, на Западе и Юге от -2 мороза до +2 тепла, в Крыму и на Закарпатье +4.... +8 градусов.

В Киеве во вторник будет меньше солнца, а вот облаков и влажности будет больше. Днем возможна морось, но серьезные осадки маловероятны. Ветер в столице сильный, порывистый, от 7 до 12 м/с.

"Ни в коем случае не стойте долго под домами, рекламными щитами, не ставьте автомобили под старыми высокими деревьями, закутывайтесь до носа - мороз и сильный ветер могут создать не только некомфортен, но и опасный альянс", - подытожила Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра также на картах показали, где будет холоднее всего, а в каких областях вероятны осадки.

Погода в Украине 8 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее метеорологи рассказали, какой будет зима в Киеве.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды до конца 2020 года.