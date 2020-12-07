В Україну суне морозний шторм: де буде найхолодніше

Погода в Україні принесе сильний мороз і штормовий вітер у вівторок, 8 грудня, а місцями очікуються опади. Синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких областях буде наймерзенніша погода.

Так, за даними синоптика у Facebook, завтра буде більше хмарності, яка торкнеться південно-західних і західних областей. Причому вдень опади можуть досягти навіть Вінницької та Київської областей.

Вітер у вівторок задме зі східного і південно-східного напрямку і буде сильним до штормових поривів.

Вночі очікуються морози -5... -11 градусів, на Сході -7... -14 градусів, у західних областях 0... -5 морозу, у південній частині -2... -8 градусів морозу, на півдні Одеської області близько нуля.

Вдень 8 грудня температура -1... -5 градусів, на Заході та Півдні від -2 морозу до +2 тепла, в Криму та на Закарпатті +4.... +8 градусів.

У Києві у вівторок буде менше сонця, а ось хмар і вологості буде більше. Вдень можлива мряка, але серйозні опади малоймовірні. Вітер в столиці сильний, поривчастий, від 7 до 12 м/с.

"Ні в якому разі не стійте довго під будинками, рекламними щитами, не ставте автомобілі під старими високими деревами, закутуйтесь до носа - мороз і сильний вітер можуть створити не тільки некомфортний, але і небезпечний альянс", - підсумувала Діденко.

Синоптики Українського гідрометцентру також на картах показали, де буде найхолодніше, а в яких областях можливі опади.

Погода в Україні 8 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше метеорологи розповіли, якою буде зима в Києві.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди до кінця 2020 року.