Украину в День святого Николая накроют вьюги, снег и штормовой ветер: дальше - настоящая зима

Также в этот выходной водителям стоит быть особо осторожными - ожидается гололедица на дорогах в большинстве областей.

Сила ветра 19 декабря будет достигать местами до 15-20 метров в секунду, а вот в Карпатах - вплоть до 25-30 метров в секунду.

В связи с мощными порывами и опасными метеорологическими явлениями объявлен I уровень опасности ("желтый").

К метелям стоит готовиться жителям западных, северных, северо-восточных областей.

"Николай примчит к нам с сильнейшим ветром!.. Ветер будет достигать штормовых порывов!" - предупредила Диденко.

Территорию страны накроет осадками, обусловленными приходом атмосферного фронта. Больше всего станет засыпать снегом северные и северо-восточные регионы, а в западных будут преобладать мокрый снег и с дождем. А вот на юге и юго-востоке Украины осадки будут не существенные (в Крыму вообще еще "пригреет" солнышко).

Температура воздуха в ночное время в среднем составит около -5... 0 градусов (в Карпатах до -8 градусов). Днем в стране ожидается от -1 до +4 градусов.

Карта погоды в Украине 19 декабря (фото: meteo.gov.ua)

И вот, неделя начнется постепенным похолоданием, а уже во вторник столбики термометров опустятся значительно, особенно в северных регионах (до -12 градусов днем!). В то же время 21 декабря чуть выше будет температура воздуха в западных, центральных и восточных регионах (около -7... -4 градусов днем), а на юге Украины еще "теплее" (-4... +1 градус днем).

Карта погоды в Украине 21 декабря (фото: meteo.gov.ua)

Согласно данным Укргидрометцентра, в последующие дни в стране будет стабильная морозная погода, особенная холодрыга будет в ночное время в восточных областях (до -17 градусов). Осадки до середины недели стихнут, и даже в ясные дни столбики термометров будут подтверждать - пришла полноценная зима.

Карта погоды в Украине 22 декабря (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине 23 декабря (фото: meteo.gov.ua)