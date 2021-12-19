Україну на День святого Миколая накриють хуртовини, сніг і штормовий вітер: далі - справжня зима

Також у цей вихідний водіям варто бути особливо обережними - очікується ожеледиця на дорогах у більшості областей.

Сила вітру 19 грудня сягатиме місцями до 15-20 метрів на секунду, а от у Карпатах - аж до 25-30 метрів на секунду.

У зв'язку з потужними поривами і небезпечними метеорологічними явищами оголошено I рівень небезпеки ("жовтий").

До хуртовин слід готуватися жителям західних, північних, північно-східних областей.

"Миколай примчить завтра до нас із сильнющим вітром!.. Вітер сягатиме штормових поривів!" - попередила Діденко.

Територію країни накриє опадами, зумовленими приходом атмосферного фронту. Найбільше стане засипати снігом північні та північно-східні регіони, а в західних переважатимуть мокрий сніг і з дощем. А ось на півдні та південному сході України опади будуть не істотні (в Криму взагалі ще "пригріє" сонечко).

Температура повітря в нічний час в середньому складе близько -5... 0 градусів (у Карпатах до -8 градусів). Вдень в країні очікується від -1 до +4 градусів.

Карта погоди в Україні 19 грудня (фото: meteo.gov.ua)

І ось, тиждень почнеться поступовим похолоданням, а вже у вівторок стовпчики термометрів опустяться значно, особливо в північних регіонах (до -12 градусів вдень!). Разом з тим 21 грудня трохи вище буде температура повітря в західних, центральних і східних регіонах (близько -7... -4 градусів вдень), а на півдні України ще "тепліше" (-4... +1 градус вдень).

Карта погоди в Україні 21 грудня (фото: meteo.gov.ua)

Згідно з даними Укргідрометцентру, у наступні дні в країні будеть стабільна морозна погода, особлива холодрига буде в нічний час у східних областях (до -17 градусів). Опади до середини тижня стихнуть, і навіть у ясні дні стовпчики термометрів підтверджуватимуть - прийшла повноцінна зима.

Карта погоди в Україні 22 грудня (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоди в Україні 23 грудня (фото: meteo.gov.ua)