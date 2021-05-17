Україну заливатиме травневими дощами: з'явився прогноз до кінця тижня

Синоптики розповіли, що на тижні з 17 по 24 травня в Україні буде багато потужних дощів, очікуються грози, а в Києві прогнозують 60-відсоткову місячну норму опадів протягом тижня.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко , а також прес-служба КМДА.

Наталка Діденко прогнозує, що дощі 18 травня будуть в Україні повсюди. Місцями грози, а з ними - шквальний вітер.

Температура повітря протягом дня трохи розділиться: на сході +20+24 градуси, на заході +16+18, на півночі +18+21, на півдні +17+22 градуси.

У центрі показники термометрів теж різнитимуться: від вінницьких +17 до дніпровських +23 градусів, у Черкасах +20, у Полтаві +22, у Кропивницькому +18.

У Києві у вівторок, 17 травня теж будуть дощі та грози. Температура +18+19 градусів.

Синоптик прогнозує, що перша половина тижня буде дощовою з помірним теплом, у п'ятницю опадів поменшає, а тепла стане більше. Вихідні будуть сонячними.

В КМДА попередили, що в столиці на цьому тижні випадуть понаднормові опади і дощі будуть залповими.

"За прогнозами синоптиків, тиждень із 17 до 24 травня має бути дощовим. Можлива кількість опадів - близько 37-40 мм (складає 60% місячної норми). Попереджають і про залпові грозові дощі", - йдеться в повідомленні.