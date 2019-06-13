Украину атакуют комары: ученые объяснили, что происходит

Жители многих регионов, а особенно – западных областей, жалуются на то, что комаров в 2019 году аномального много. Вечерами невозможно пройти по улице, а о посиделках возле водоемов можно вообще забыть. Ученые считают, что такое аномальное количество насекомых связано с обильными осадками в середине и конце весны. О этом пишет издание Zaxid.net.

Как объяснил доцент кафедры зоологии Львовского национального университета им. Франко Игорь Хамар, огромное количество комаров во Львове связано с тем, что область сначала заливало обильными дождями, а потом резко начала подниматься температура воздуха.

"Из-за дождей и следовательно - подтоплений окраин города, увеличилась площадь, на которой размножаются личинки. Резкое повышение температуры, которое наблюдаем сейчас, еще больше способствует этому процессу. Поэтому в этом году у нас такая масштабная популяция комаров", - пояснил эксперт.

Комары в 2019 году особенно агрессивны (pixabay.com)

Комары атакуют не только взрослых, но и детей. А во Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре пожаловались на то, что комары не дают покоя даже животным, и пони, которые живу в этом центре, не могут спокойно пастись, так как их грызут насекомые. Работники Центра не обрезают им хвостики, а также вынуждены их обрабатывать спреями от комаров.

Комары поедают и жителей других регионов, в частности жители Киева также сообщают о том, что насекомые очень агрессивны.

Если вас укусил комар, то расчесывать нельзя, так как можно занести грязь и инфекцию. Место от укуса стоит обработать спиртовым раствором или средством после укуса комаров. А выбираясь на природу, средства от комаров брать с собой нужно обязательно.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал, как спастись от укусов комаров.

А также рассказывали о том, что Супрун подготовила медицинскую памятку для туриста, где рассказала, чем опасны комары.