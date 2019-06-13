Україну атакують комарі: вчені пояснили, що відбувається

Жителі багатьох регіонів, а особливо – західних областей, скаржаться на те, що комарів в 2019 році аномального багато. Вечорами неможливо пройти по вулиці, а про посиденькі біля водойм можна взагалі забути. Вчені вважають, що така аномальна кількість комах пов'язане з рясними опадами в середині і в кінці весни. Про це пише видання Zaxid.net.

Як пояснив доцент кафедри зоології Львівського національного університету ім. Франка Ігор Хамар, величезна кількість комарів у Львові пов'язано з тим, що область спочатку заливало рясними дощами, а потім різко почала підніматися температура повітря.

"Через дощі і отже - підтоплень околиць міста, збільшилася площа, на якій розмножуються личинки. Різке підвищення температури, яке спостерігаємо зараз, ще більше сприяє цьому процесу. Тому в цьому році у нас така масштабна популяція комарів", - пояснив експерт.

Комарі в 2019 році особливо агресивні (pixabay.com)

Атакують комарі не тільки дорослих, але і дітей. А у Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі поскаржилися на те, що комарі не дають спокою навіть тваринам, і поні, що живу в цьому центрі, не можуть спокійно пастися, так як їх гризуть комахи. Працівники Центру не обрізають їм хвостики, а також змушені їх обробляти спреями від комарів.

Комарі поїдають і жителів інших регіонів, зокрема мешканці Києва також повідомляють про те, що комахи дуже агресивні.

Якщо вас вкусив комар, то розчісувати не можна, так як можна занести бруд і інфекцію. Місце укусу слід обробити спиртовим розчином або засобом після укусу комарів. А вибираючись на природу, засоби від комарів брати з собою потрібно обов'язково.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розповів, як врятуватися від укусів комарів.

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