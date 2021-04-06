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Україну в квітні засипає снігом: в які регіони повернулася зима (фото)

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 13:41
Україну в квітні засипає снігом: в які регіони повернулася зима (фото) Фото: Закарпаття засипало снігом (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Закарпаття 6 квітня засипало снігом. На західну Україну повернулася зима, незважаючи на те, що зараз квітень. Крижаних опадів виявилося так багато, що снігоприбиральній техніці довелося вийти на дороги.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг у Закарпатській області.

Наголошується, що вранці для розчищення доріг вийшло вісім одиниць техніки, ще п'ять в черговому режимі. Завдяки їм дороги загальнонаціонального значення розчистили.

Найбільше снігу насипало на Ужоцькому перевалі, це траса Н-13 Львів-Самбір-Ужгород.

Україну в квітні засипає снігом: в які регіони повернулася зима (фото)Україну в квітні засипає снігом: в які регіони повернулася зима (фото)Україну в квітні засипає снігом: в які регіони повернулася зима (фото)Закарпаття засипало снігом

Місцевий сайт snig.info, який передає дані з камер встановлених на гірськолижних курортів в реальному часі, повідомляє, що рясний сніг лежить на курортах Плай, Тростян, Захар Беркут.

Як ми раніше писали, в Україні оголошено штормове попередження.

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