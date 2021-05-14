В сети показали убойную электричку, курсирующую по Киеву: это хардкор
В Киеве курсирует электричка, внешнее состояние которой просто повергает в шок.
Об этом рассказали на странице Киев Оперативный в Facebook, показав соответствующее фото.
"Какая-то футуристическая городская электричка курсирует по столице Украины. Интересно, руководство этого кошмара отправило бы своих детей ездить на таком?" - поинтересовался автор поста.
В Киеве показали "убойную" электричку (фото: facebook.com/KyivOperativ)
На снимках можно увидеть, что вагон поезда находится в ужасном состоянии. У него грязные окна, краска с вагонов практически отошла.
Не остались в стороне и украинцы, которые прокомментировали фотографии состава.
- Вот это сервис и комфорт, предлагаю и тут поднять проезд в 3 раза.
- Если цена того, что внутри все норм, то как по мне пофиг, что снаружи краска слазит.
- А ви запитайте в Киівпастранса. Отримували їх в хорошому стані.
- Это хард-кор.
- С ней бы все было нормально, если бы народ её не обгадил. А значит вывод: народ заслуживает такой транспорт.
- Это тематическая электричка, в стиле Кибер панк.
Как мы ранее сообщали, Укрзализныця попала в скандал из-за люкс-вагона, устроив пассажирам "пекло".
Также мы ранее рассказывали, что украинцам сообщили, почему поезда ездят практически пустыми.