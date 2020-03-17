Украинцы застряли на Шри-Ланке: помогите нам вернуться домой!

Украинцы не могут улететь со Шри-Ланки (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус заставил Украину закрыть авиасообщение, из-за этого туристы не могут вернуться домой

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, а 17 марта Киев закрыл границы для предотвращения еще более серьезной ситуации. В связи с закрытием авиасообщения около сотни украинцев застряли в аэропорту Коломбо на Шри-Ланке. Люди не смогли вернуться домой вовремя из-за отмены рейса в Киев.

Украинцы должны были лететь домой с пересадкой в ОАЭ, но рейс из Эмиратов отменили. По их словам, они не смогут вылететь из Шри-Ланки в ОАЭ, пока Киев не подтвердит, что впустит граждан. При этом туроператор Join Up якобы направил всем им сообщение, что они смогут беспрепятственно попасть на территорию страны.

Люди находятся в отчаянии и говорят на видео, что они остались никому не нужны.

Украинцы застряли на Шри-Ланке (YouTube)

Отмечается, что среди пассажиров много детей и пожилых людей. Туристы говорят, что в консульстве на их звонки не отвечают, а денег, чтобы и дальше находиться на Шри-Ланке, у них нет. Люди в отчаянии записали видеообращение к президенту Украины.

"Нас оставили в аэропорту Коломбо. 105 людей остаются здесь. Господин президент, помогите нам вернуться домой", - обратились к Зеленскому люди.

Украинцы застряли на Шри-Ланке (YouTube)

Напомним, В 00:00 часов 17 марта Украина закрыла все виды движения через государственную границу в рамках борьбы с коронавирусом.

Как мы ранее писали, брошенные в Египте украинские туристы обратились к Владимиру Зеленскому. Видео из Шарм-эль-Шейха записали две жительницы Украины, которые уже более суток не могут вернуться на родину.