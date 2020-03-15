Брошенные в Египте украинцы обратились к Зеленскому: верните нас домой!

Украинские туристы из Египта обратились к Зеленскому (фото: pixabay.com)

Украинские туристы, которых бросили в Египте, записали видео для Владимира Зеленского

Брошенные в Египте украинские туристы обратились к Владимиру Зеленскому. Видео из Шарм-эль-Шейха записали две жительницы Украины, которые уже более суток не могут вернуться на родину.

По словам женщин, авиакомпания Sky Up отменила все рейсы, и они не знают, когда смогут вернуться в Украину. При этом туристический оператор Join UP тоже не занимается вопросом возвращения украинок домой.

"Мы не имеем никакой информации, когда мы вернемся. Мы конечно отдыхаем в хорошем отеле, но мы все имеем семьи, имеем детей, которые нас дома ждут, и мы не знаем, когда мы попадем домой и что с нами будет. Помогите пожалуйста нам. Возьмите на личный контроль эту ситуацию", - заявили женщины.

Украинские туристы из Египта обратились к Зеленскому (видео: YouTube)

Они также отметили, что тех, кто застрял в Египте очень много на самом деле. Они со всеми не знакомы, но их компания состоит из четырех человек. Женщины также подчеркнули, что одна из их знакомых находится после инсульта, и они все очень переживают.

Украинки рассказали, что они звонили за помощью в посольство Украины в Египте, но там никто не отвечает, как и на горячую линию Join UP.

Туристки отдыхали в Шарм-эль-Шейхе с 8 марта и 14 числа должны были улететь в Украину.

Стоит отметить, что по словам другой туристки, которая также застряла в Египте, в такой сложной ситуации оказались 60 тысяч украинцев, и их должны эвакуировать. Но она не знает, как за два дня всех вернут в Украину.

Скриншот с Facebook

Напомним, что с16 марта из-за коронавируса Украина закрывает границу для иностранцев.