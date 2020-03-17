Українці застрягли на Шрі-Ланці: допоможіть нам повернутися додому!

Українці не можуть вилетіти зі Шрі-Ланки (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус змусив Україну закрити авіасполучення, через це туристи не можуть повернутися додому

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, а 17 березня Київ закрив кордони для запобігання ще більш серйозної ситуації. У зв'язку з закриттям авіасполучення близько сотні українців застрягли в аеропорту Коломбо на Шрі-Ланці. Люди не змогли повернутися додому вчасно через скасування рейсу до Києва.

Українці повинні були летіти додому з пересадкою в ОАЕ, але рейс з Еміратів скасували. За їх словами, вони не зможуть вилетіти з Шрі-Ланки в ОАЕ, поки Київ не підтвердить, що впустить громадян. При цьому туроператор Join Up нібито направив повідомлення всім їм, що вони зможуть безперешкодно потрапити на територію країни.

Люди знаходяться у відчаї і говорять на відео, що вони залишилися нікому не потрібні.

Українці застрягли на Шрі-Ланці (YouTube)

Наголошується, що серед пасажирів багато дітей і літніх людей. Туристи кажуть, що в консульстві на їх дзвінки не відповідають, а грошей, щоб і далі перебувати на Шрі-Ланці, у них немає. Люди у відчаї записали відеозвернення до президента України.

"Нас залишили в аеропорту Коломбо. 105 людей залишаються тут. Пан президент, допоможіть нам повернутися додому", - звернулися до Зеленського люди.

Українці застрягли на Шрі-Ланці (YouTube)

Нагадаємо, В 00:00 годин 17 березня Україна закрила всі види руху через державний кордон в рамках боротьби з коронавірусом.

Як ми раніше писали, кинуті в Єгипті українські туристи звернулися до Володимира Зеленського. Відео з Шарм-ель-Шейха записали дві жительки України, які вже більше доби не можуть повернутися на батьківщину.