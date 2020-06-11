Украинцы заметили огромный кортеж Зеленского: посчитайте сколько машин

Президента Украины во время поездки в Чернигов сопровождал кортеж
Украинцы засекли президента Украины Владимира Зеленского в сопровождении кортежа автомобилей. Главу государства с множеством машин увидели во время его рабочего визита в Чернигов. Об этом сообщает на видео "Суспільне Чернігів".
Кортеж Зеленского попал на видео, когда он выезжал с аэродрома Певцы. Если посмотреть видеоролик, можно насчитать как минимум 15 автомобилей.
Под видео в комментариях украинцам предложили посчитать, сколько машин они увидели.
Напомним, что в начале своего президентства Владимир Зеленский обещал, что граждане страны никогда не увидят кортежи президента, а сам он выбирает велосипед.
В Чернигове заметили кортеж Зеленского (YouTube)
В комментариях украинцы возмутились увиденным, но некоторые считают, что все нормально.
Как мы ранее писали, по Киеву промчался президентский кортеж из 19 авто.
Автор: Людмила Жукова