Українці помітили величезний кортеж Зеленського: порахуйте скільки машин

Президента України під час поїздки в Чернігів супроводжував кортеж
Українці засікли президента України Володимира Зеленського у супроводі кортежу автомобілів. Главу держави з безліччю машин побачили під час його робочого візиту до Чернігова. Про це повідомляє на відео "Суспільне Чернігів".
Кортеж Зеленського потрапив на відео, коли він виїжджав з аеродрому Півці. Якщо подивитися відеоролик, можна нарахувати як мінімум 15 автомобілів.
Під відео в коментарях українцям запропонували порахувати, скільки машин вони побачили.
Нагадаємо, що на початку свого президентства Володимир Зеленський обіцяв, що громадяни країни ніколи не побачать кортежі президента, а сам він вибирає велосипед.
Чернігові помітили кортеж Зеленського (YouTube)
В коментарях українці обурені побаченим, але деякі вважають, що все нормально.
Як ми раніше писали, по Києву промчав президентський кортеж з 19 авто.
Автор: Людмила Жукова