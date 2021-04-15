Українці влаштувалися на рибальське судно і тут же потрапили в скандал: повелися на "легкі" гроші?

Трьох українських моряків затримали в Іспанії за перевезення наркотиків. З 27 березня вони перебувають у пенітенціарному закладі "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасі в очікуванні суду.

Про це повідомили в прес-службі Профспілки працівників морського транспорту України, до яких за допомогою звернулися родичі моряків.

За що саме затримали українців

Наголошується, що троє українців являли собою екіпаж судна ALBATROS GUARD VSL під панамським прапором, який був затриманий в ході спецоперації з протидії наркотрафіку в 170 милях від канарського острова Гран-Канарія.

На борту затриманого судна був виявлений вантаж наркотичної речовини - гашиш - вага якого досягає близько 18 тонн.

Затриманню риболовного судна і громадян України передувала оперативна робота, яка велася протягом чотирьох місяців відповідними службами Іспанії, у зв'язку з підозрами щодо можливого використання ALBATROS GUARD VSL для перевезення наркотиків.

За інформацією компетентних органів Іспанії, на початковому етапі операції шляхом повітряного спостереження були зафіксовані переміщення 27-метрового ALBATROS GUARD VSL, яке ще 7 грудня вийшло з нідерландського порту Ден Овер та проходило біля узбережжя автономної області Галісія.

Фото: судно ALBATROS GUARD VSL, затримане іспанцями (facebook.com/MTWTU)

За результатами проведеного аналізу характеристик судна, недавню зміну власника, а також відсутність рибальського спорядження, судно було віднесене до категорії підозрілих. Протягом декількох місяців розвідувальні служби здійснювали спостереження за судном.

При цьому, як кажуть родичі моряків, українці вирушили на роботу на ALBATROS GUARD VSL лише в лютому цього року.

"Вийшовши на зв'язок з сім'ями 7 квітня, моряки повідомили, що незадовго до арешту, коли ALBATROS GUARD VSL знаходилося в морі, до нього підійшло інше невідоме судно, з якого на борт були скинуті мішки з невідомим вантажем. Після чого екіпажем ALBATROS GUARD VSL було отримано розпорядження його власника - прийняти вантаж на борт і доставити в порт. За словами моряків, про характер вантажу команді відомо не було", - відзначають в ППМТ.

Фото: гашиш на борту судна ALBATROS GUARD VSL (facebook.com/MTWTU)

Як морякам не потрапити в подібну ситуацію?

Щоб не стати учасником протиправної діяльності, розглядаючи пропозиції про роботу на судах і яхтах, потрібно:

ретельно перевіряти судно, на якому пропонують роботу;

уважно ознайомитися з трудовим договором;

не підписувати трудовий договір при наявності будь-яких сумнівів щодо судна або компанії-роботодавця.

Завжди можна звернутися за консультацією, як до Профспілки, так і в Морській інформаційний центр ППМТ, створений за підтримки МЗС України.

Якщо вже на судні вам стало відомо, що воно задіяне у протиправній діяльності (перевозить нелегальних мігрантів, заборонені законом вантажі, займається контрабандою і т. д.), то слід:

негайно повідомити про це капітану/в компанію (якщо вважаєте, що вони не мають стосунку до цієї діяльності);

повідомити компетентні органи (портову владу, берегову охорону, компетентні органи держави прапора судна);

проінформувати посольство України у відповідній країні.

"Якщо вам дорогі ваші життя, здоров'я і майбутнє ваших родин, не піддавайте себе невиправданому ризику - не погоджуйтеся на обіцяні "легкі" гроші, отримані незаконним шляхом", - попереджають українських моряків у Профспілці.