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Из США через Польшу: СБУ заблокировала канал поставок контрабандного оружия в Украину

Новина українською → Вторник 13 апреля 2021 18:51
Из США через Польшу: СБУ заблокировала канал поставок контрабандного оружия в Украину Фото: СБУ заблокировала поставки оружия в Украину (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала нелегальный канал поставки в Украину огнестрельного оружия в разобранном виде. Запчасти передавали из США транзитом через Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Нелегальный бизнес организовали несколько жителей столицы и Киевской области. Запчасти присылали сервисами международных почтовых экспресс-отправлений с сокрытием от таможенного контроля.

Сотрудники СБ Украины согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали одного из организаторов во время получения отправления. Операция проводилась в одном из населенных пунктов Киевской области.

В ходе семи обысков по местам проживания участников группировки правоохранители изъяли:

  • пистолет марки "ТТ" и 4 магазина к нему;
  • пистолет марки "Зауэр" и магазин к нему;
  • пистолет МАРКИ "Glock 19" и 2 затворные рамы к нему;
  • две нижние части пистолета МАРКИ "Glock 19";
  • более 150 патронов различного калибра;
  • более 30 тысяч долларов;
  • запчасти и аксессуары к короткоствольного огнестрельного оружия;
  • значительное количество платежных банковских карт

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Фото: обнаружена оружие (ssu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что СБУ блокировала канал поставки к предприятиям военно-промышленного комплекса РФ украинской продукции военного назначения.

РБК-Украина писало, что СБУ предупредила незаконный экспорт украинских товаров военного назначения в Россию.

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