Евровидение 2020: топ песен, за которые Go_A полюбили в Украине

Go_A будут представлять Украину на Евровидении 2020 (фото: facebook.com/GoAbandoriginal)

Мы собрали лучшие песни и клипы Go_A, которые представят Украину на Евровидении 2020

На Евровидение 2020 от Украины поедет группа Go_A. Коллектив на конкурсе исполнит песню "Solovey". Отметим, что композиция написана полностью на украинском языке.

Несмотря на то, что в финале Нацотбора на Евровидение 2020 и судьи, и зрители отдали Go_A максимальное количество своих баллов и голосов, в сети все равно некоторые юзеры занимаются хейтерством и уверяют всех, что группа провалится в Нидерландах.

Кроме того, некоторые украинцы даже услышали в песне "Solovey" нотки российских народных песен. Например, одна меломанка "услышала сходство с песней "Я за то люблю Ивана" и отметила, что "даже голоса похожи". Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк на эту реплику ответил вот так: "А кто вам сказал, что "Я за то люблю Ивана (Ой ты Порюшка-Парана)" - песня российского происхождения? Песня была записана в Белгородской области".

Как бы там не было, Go_A радуют украинцев своим электрофолком уже с 2012 года. Они никогда не выступали в России, не были замечены в сомнительных компаниях российских или пророссийских артистов/чиновников, не высказывались за "братские народы"... Зато их музыка побеждает в различных конкурсах, попадает в ротации престижных радиостанций и не вылазит из чартов іTunes.

Сегодня мы решили вместе с вами послушать те песни, за которые Go_A уже много лет любят тысячи украинцев и жителей других стран.

Соловей

Go_A - Соловей

Рано-раненько

Go_A - Рано-раненько

ЖАЛЬМЕНІНА

Go_A - ЖАЛЬМЕНІНА

Веснянка

Go_A - Веснянка

Танула

Go_A - Танула