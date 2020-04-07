Украинцы теряют сознание в очередях на границе: видео инцидента

На границе с Венгрией украинцу стало плохо из-за огромной очереди (фото: коллаж РБК-Украина)

Карантин в Украине стал причиной большой очереди на границе, в которой люди даже теряют сознание

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, после чего правительство решило его продлить до 24 апреля. Из-за этого границы страны перекрыты, и украинцам стало сложно попасть в страну.

На границе с Венгрией образовалась огромная очередь украинцев, которые хотят попасть домой. По словам очевидцев, на пункте пропуска люди простояли около десяти часов.

В частности, один человек потерял сознание, и это видно на видео, которое попало в сеть.

На границе с Венгрией украинцу стало плохо из-за огромной очереди (видео: YouTube)

Напомним, что в Минздраве рассказали почему во время карантина нельзя гулять в парке с детьми. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что украинцы не раз нарушали правила карантина в парках, поэтому было принято решение ужесточить запрет еще больше.

Люди не придерживались безопасной дистанцию и собирались на пикники и шашлыки. Ляшко также сравнил эту ситуацию с рынками, которые были закрыты, поскольку на них также нарушали санитарные правила.

Стоит отметить, что по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в правительстве предполагают, что карантин возможно придется продолжить до середины мая. При этом некоторые ограничения могут оставить до сентября. Но уже во второй половине мая украинцы должны вернуться на работу.