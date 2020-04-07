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Українці втрачають свідомість в чергах на кордоні: відео інциденту

STYLERЖиття    07.04.2020 - 18:01
Українці втрачають свідомість в чергах на кордоні: відео інциденту
На кордоні з Угорщиною українцю стало погано через величезну чергу (фото: колаж РБК-Україна)

Карантин в Україні став причиною великої черги на кордоні, в якій люди навіть втрачають свідомість

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, після чого уряд вирішив його продовжити до 24 квітня. Через це кордон країни перекритий, і українцям стало складно потрапити в країну.

На кордоні з Угорщиною утворилася величезна черга українців, які хочуть потрапити додому. За словами очевидців, на пункті пропуску люди простояли близько десяти годин.

Зокрема, один чоловік знепритомнів, і це видно на відео, яке потрапило в мережу.

На кордоні з Угорщиною українцю стало погано через величезну чергу (відео: YouTube)

Нагадаємо, що у МОЗ розповіли чому під час карантину не можна гуляти в парку з дітьми. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що українці не раз порушували правила карантину у парках, тому було прийнято рішення посилити заборону ще більше.

Люди не дотримувалися безпечної дистанції та збиралися на пікніки і шашлики. Ляшко також порівняв цю ситуацію з ринками, які були закриті, оскільки на них також порушували санітарні правила.

Варто зазначити, що за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в уряді припускають, що карантин можливо доведеться продовжити до середини травня. При цьому деякі обмеження можуть залишити до вересня. Але вже в другій половині травня українці повинні повернутися на роботу.

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