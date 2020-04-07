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Карантин в Украине могут продлить до середины мая: что известно

STYLERКоронавирус    07.04.2020 - 16:23
Карантин в Украине могут продлить до середины мая: что известно
Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Некоторые карантинные ограничения могут остаться даже до начала осени

Карантин в Украине был введен из-за угрозы распространения коронавируса. Изначально ограничения должны были действовать до начала апреля, но правительство вынуждено было продлить карантинные меры до 24 апреля, а с 6 апреля начали действовать новые правила.

В стране остановлено междугородное и международное сообщение, не работает метро, а во многих городах транспорт развозит только тех, кто обеспечивает жизнедеятельность страны. Большинство магазинов и ТРЦ закрыты, не работают рестораны и кафе. В городах действуют жесткие ограничения для пожилых людей, запрещено посещения храмов, парков и скверов. Введен обязательный масочный режим во всех общественных местах.

Однако в правительстве не исключают, что карантинные меры придется продолжить. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, некоторые ограничения могут оставить до сентября, но уже во второй половине мая люди должны вернуться на работу. Такое заявление Шмыгаль сделал на встрече с малой фракцией "Слуги народа", пишет издание LIGA.net со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, премьер-министр прогнозирует до осени не жесткий карантин, но могут остаться ограничения по ношению маски в общественных местах. Жесткий карантин правительство планирует ослабить в середине мая, чтобы люди могли вернуться на работу.

Напомним, ранее мы писали о том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что к концу апреля возможно ослабление карантинных мер.

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