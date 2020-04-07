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Почему нельзя гулять в парке с детьми на карантине: в МОЗ дали ответ

STYLERКоронавирус    07.04.2020 - 09:56
Почему нельзя гулять в парке с детьми на карантине: в МОЗ дали ответ
В Украине запретили гулять с детьми в парке (Фото: РБК-Украина)

Замминистра здравоохранения объяснил, почему в Украине запретили гулять с детьми в парке

Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточили 6 апреля. Кабмин своим постановлением запретил людям гулять с детьми в парке. Исключение сделали только для владельцев собак. Животное во время карантина выгуливать, как оказалось, можно. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, почему в стране приняли именно такое решение. Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова".

Чиновник отметил, что украинцы неоднократно нарушали правила карантина в парках, поэтому запрет ужесточили еще больше. Люди не держали безопасную дистанцию и собирались на пикники и шашлыки.

Ляшко сравнил парки с рынками. Последние были закрыты, так как на них нарушали санитарные правила.

"Мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем: чтобы был социальный разрыв, чтобы не контактировали, их можно было бы разрешить. К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, когда предлагают воздержаться от контактов - и мы будем воздерживаться от контактов. Только суровые ограничительные меры позволяют нам, нашим людям, воздержаться от контактов и прервать цепочку инфекции", - сказал Виктор Ляшко.

Чиновник сказал, что с детьми гулять можно, но не в парках.

В МОЗ объяснили, почему нельзя гулять с детьми в парках (YouTube)

Как мы ранее писали, доктор Комаровский раскритиковал ужесточение карантина из-за коронавируса.

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