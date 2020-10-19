Две девушки "поставили на уши" весь поезд "Укрзализныци": пришлось остановить

В поезде до Киева две девушки устроили пьяный дебош
В поезде Львов-Киев произошел грандиозный скандал. Две девушки 17 и 19 лет начали пить спиртное, а после этого устроили дебош. Они курили прямо в купе, громко кричали и бегали обнаженными по вагону. Их крик был настолько сильным, что соседние купе переселили в другой вагон. Об этом написали на странице Киев Оперативный в Facebook.
Интересно, что на замечания буйные пассажирки не реагировали. В итоге начальник поезда не выдержал и принял решение остановить состав на станции "Шепетовка" и высадить неадекватных девушек. Сами они выходить не хотели, им пришлось помочь.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.
В комментариях украинцы отреагировали на инцидент. Они возмутились действиями девушек и считают, что их нужно было высадить раньше.
Как мы писали ранее, в поезде Укрзализныци произошел инцидент - затопило целый вагон, и пассажиры жалуются на испорченные ценные вещи и технику.