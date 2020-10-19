Две девушки "поставили на уши" весь поезд "Укрзализныци": пришлось остановить

В поезде Львов-Киев произошел дебош (коллаж РБК-Украина)

В поезде до Киева две девушки устроили пьяный дебош

В поезде Львов-Киев произошел грандиозный скандал. Две девушки 17 и 19 лет начали пить спиртное, а после этого устроили дебош. Они курили прямо в купе, громко кричали и бегали обнаженными по вагону. Их крик был настолько сильным, что соседние купе переселили в другой вагон. Об этом написали на странице Киев Оперативный в Facebook.

Интересно, что на замечания буйные пассажирки не реагировали. В итоге начальник поезда не выдержал и принял решение остановить состав на станции "Шепетовка" и высадить неадекватных девушек. Сами они выходить не хотели, им пришлось помочь.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

В комментариях украинцы отреагировали на инцидент. Они возмутились действиями девушек и считают, что их нужно было высадить раньше.

По-моему, в совке высаживанием бы не обошлось, попали бы в участок или вытрезвитель. Сейчас все-таки все очень гуманно.

Правильно зробили, що вивели. Але охороні залізниці варто було б краще знати нормативну базу, якою вони мають керуватися.

С ума сошли? Они их просто высадили??? Нельзя высаживать в таком состоянии. Это ст.135 КК Украины. Это как минимум.

Поліція у Шепетівці так й залишилась дуже лояльною та чемною. Навідміно від Одеською. Крім конвою звичайно.

Как мы писали ранее, в поезде Укрзализныци произошел инцидент - затопило целый вагон, и пассажиры жалуются на испорченные ценные вещи и технику.