Украинцы сутки не могут вылететь из Афин: людей держали на 40-градусной жаре

"Сутки не можем вылететь из Афин рейсом Wizzair W66268. Должны были лететь вчера в 21:35. Рейс переносили несколько раз, получили 15 сообщений от Виззов с постоянным изменением времени", - заявили украинцы.

Последнее сообщение о переносе полета было отослано в час ночи. Украинцам сообщили, что рейс перенесли почти на сутки. В три часа ночи туристов отвезли в отель.

"Сейчас привезли к самолёту и 40 мин держали на солнце +40, пока они что-то качали в самолет. Никто на вопросы не отвечает. Надеемся, что долетим все-таки", - добавили украинцы.

Стоит отметить, что сегодня в Киеве была сильная гроза и ливень и в связи с этим некоторые самолеты наматывали круги, потому что не могли сесть.

Например, самолеты LOT из Варшавы и Air Arabia из Шарджи долгое время летали рядом с Киевом, а когда пилоты поняли, что не смогут безопасно приземлиться в Борисполе, сменили курс, пишет avianews.com.

Рейсы KLM из Амстердама, Lufthansa из Франкфурта и Ryanair из Барселоны смогли сесть в Борисполе с первой попытки, но им пришлось изменить привычные маршруты.