Українці добу не можуть вилетіти з Афін: людей тримали на 40-градусній спеці

"Добу не можемо вилетіти з Афін рейсом Wizzair W66268. Повинні були летіти вчора о 21:35. Рейс переносили кілька разів, отримали 15 повідомлень від Віззів з постійною зміною часу", - заявили українці.

Останнє повідомлення про перенесення польоту було відіслано о першій годині ночі. Українцям повідомили, що рейс перенесли майже на добу. О третій годині ночі туристів відвезли в готель.

"Зараз привезли до літака і 40 хв тримали на сонці +40, поки вони щось качали в літак. Ніхто на питання не відповідає. Сподіваємося, що долетимо все ж", - додали українці.

Варто зазначити, що сьогодні в Києві була сильна гроза і злива і у зв'язку з цим деякі літаки намотували кола, тому що не могли сісти.

Наприклад, літаки LOT з Варшави і Air Arabia з Шарджі довгий час літали поруч з Києвом, а коли пілоти зрозуміли, що не зможуть безпечно приземлитися в Борисполі, змінили курс, пише avianews.com.

Рейси KLM з Амстердама, Lufthansa з Франкфурта і Ryanair з Барселони змогли сісти в Борисполі з першої спроби, але їм довелося змінити звичні маршрути.