Украинцы строят ракету, что составит конкуренцию Falcon 9 Илона Маска: дешевле вчетверо

Ракета-носитель Alpha украинского-американской космической компании Firefly Aerospace, готовится к первому запуск уже в октябре этого года.

Alpha предназначена для доправки на орбиту грузов, в частности, на ней планируют доставлять небольшие спутники, которые ранее летали вместе с большими на борту массивных ракет, сообщает Space.com.

Ракета, разработку которой оценивается в 100 млн долларов, спроектировала компания Firefly Space Systems. Именно она в 2015 году получила от NASA 5,5 млн долларов на создание носителя для запуска малых спутников. Но в 2017 году компания обанкротилась. Тогда ее выкупил украинский предприниматель Максим Поляков. Теперь Firefly Aerospace имеет несколько офисов в США, один в Японии и еще один в Днепре.

Ракета-носитель Alpha (фото: twitter.com/Firefly_Space)

Украинское подразделение занимается изготовлением отдельных агрегатов ракетных двигателей, частей ракеты и других деталей, большое количество которых печатают на 3D принтерах.

Alpha может доставить на орбиту груз весом до 660 килограммов. Но главное преимущество ракеты - низкая стоимость. Каждая миссия по предварительным оценкам обойдется в 15 млн долларов. Тогда как запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX стоит около 62 млн долларов.

В компании говорят, что первая миссия будет испытательной, а некоторые из первых грузов отправятся на орбиту бесплатно. Отправка первой ракеты Alpha планируется в октябре 2020-го с авиабазы ​​Ванденберг в Калифорнии. Еще две миссии запланированы на 2021.

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