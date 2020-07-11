Один из лучших: Илон Маск высказался об украинском конструкторе Королеве

Илон Маск высказался об академике Королеве (коллаж РБК-Украина)

Илон Маск пообщался с семьей внука академика Сергея Королева

Илон Маск пообщался по видеосвязи с внуком академика Сергея Королева и назвал конструктора ракетно-космических систем одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени.

Об этом 11 июля глава американской компании SpaceX написал в своем Twitter.

"Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из лучших", - сообщил Маск.

Илон Маск назвал академика Королева одним из лучших (Фото: скрин поста twitter.com/elonmusk)

Знакомство с внуком знаменитого советского конструктора украинского происхождения состоялось после того, как Андрей Королев поздравил изобретателя с успешным запуском космического корабля Crew Dragon с астронавтами на околоземную орбиту.

Как рассказал мужчина, проживающий в Москве (РФ), спустя некоторое время с ним связался секретарь Маска и предложил пообщаться по видеосвязи. Так и произошло - глава SpaceX позвонил в четко назначенное время.

Во время беседы говорили о будущих программах полетов на Луну, Марс, планах компании Маска. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, веселый, позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени", - прокомментировал внук Королева свое общение.

По его словам, Маск пригласил их посмотреть заводы SpaceX и посетить один из следующих запусков.

"Он, конечно, грандиозный человек. Очень спокойный, приятный в общении, никакого снобизма, никаких нравоучений", - рассказал Андрей Королев.

Ранее мы рассказывали о невероятной истории украинца, который участвовал в процессе запуск SpaceX Илона Маска.

Напомним, что в сети показали видео о том, как первый космонавт-украинец Павел Попович в 1962 году спел в космосе украинскую песню. При этом "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю…" звучала одновременно и в космосе, и на Земле - так как академик Сергей Королев подпевал Поповичу в тот момент по радиосвязи.