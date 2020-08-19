Українці будують ракету, яка конкуруватиме з Falcon 9 Ілона Маска: дешевша вчетверо

Ракета-носій Alpha українсько-американської космічної компанії Firefly Aerospace, готується до першого запуск вже у жовтні цього року.

Alpha призначена для доправки на орбіту вантажів, зокрема, на ній планують доставляти невеликі супутники, які раніше літали разом з великими на борту масивних ракет, повідомляє Space.com.

Ракету, розробку якої оцінюють у 100 млн доларів, спроектувала компанія Firefly Space Systems. Саме вона у 2015 році отримала від NASA 5,5 мільйонів доларів на створення носія для запуску малих супутників. Але у 2017 році компанія збанкрутувала. Тоді її викупив український підприємець Максим Поляков. Тепер Firefly Aerospace має кілька офісів у США, один у Японії та ще один у Дніпрі.

Ракета-носій Alpha (фото: twitter.com/Firefly_Space)

Український підрозділ займається виготовленням окремих агрегатів ракетних двигунів, частин ракети та інших деталей, велику кількість яких друкують на 3D принтерах.

Alpha може доправити на орбіту тягар вагою до 660 кілограмів. Але головна перевага ракети - низька вартість. Кожна місія за попередніми оцінками обійдеться в 15 млн доларів. Тоді як запуск ракети-носія Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX вартує близько 62 млн доларів.

В компанії кажуть, що перша місія буде випробувальною, а деякі з перших вантажів відправляться на орбіту безкоштовно. Відправка першої ракети Alpha планується в жовтні 2020-го з авіабази Ванденберг у Каліфорнії. Ще дві місії заплановані на 2021 рік.

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