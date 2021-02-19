Украинцы становятся богаче: у кого за год существенно выросли зарплаты

У кого за год выросли зарплаты:

в госсекторе (из-за того, что выросла минимальная зарплата);

у специалистов остродефицитных профессий (инженеры, рабочие-станочники, строители-универсалы, водители фур и т. д.);

у медиков за счет надбавок за борьбу с коронавирусом.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также рассказал, в каких секторах зарплаты снизились.

"А вот в секторе общепита и отельного бизнеса заработки из-за карантина и локдауна упали ниже уровня 2019 года примерно на 10%", – отметил эксперт.

По данным члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в 2020 году произошел рост безработицы и долгов по зарплатам. Вместе с задержками по зарплате человека могли и просто уволить.

Повышение уровня жизни произошел не для всех украинцев, несмотря на статистический рост средних зарплат по стране, считает экономист.